TikTok обвинили в продвижении российских видео «из-под полы»

Сальваторе Романо, руководитель отдела исследований некоммерческой организации Tracking Exposed, финансируемой Mozilla, заявил, что соцсеть TikTok занимается «теневым продвижением» российского видеоконтента. И добавил, что никогда ещё с таким не сталкивался.

После введения уголовного наказания за фейки и дискредитацию российских вооружённых сил в ходе проведения СВО, TikTok запретила россиянам выкладывать на платформе контент. Но на самом деле соцсеть продолжает продвигать российские видео.

По словам Романо, их команда с апреля по июнь заходила на TikTok через VPN, с российских IP-адресов. Они выясняли, как происходит модерация контента. В итоге они сообщили, что российский контент, добавленный до начала спецоперации, продолжают «крутить», при этом госканал Sputnik News по-прежнему отображает видео, также выпущенные до запрета, а новый контент появляется в разделе рекомендованных страниц.