В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

В Microsoft Office для iPad появится функция рукописного ввода

Ferra.ru

Приложение Microsoft Office для iPad, доступное и для iPhone, получило обновление. В новой бета-версии появилась функция Scribble Apple Pencil — возможность ввода рукописного текста.

Приложение Microsoft Office для iPad и iPhone получило обновление
Фото: ferra.ruferra.ru

Рукописный текст можно вводить и редактировать в приложениях Office: Word, PowerPoint и Excel. При этом рукописный текст сразу же автоматически преобразуется в печатный.

Функция Scribble позволяет писать от руки с помощью стилуса Apple Pencil. Scribble была добавлена в iPadOS 14 для любых версий iPad, поддерживающих Apple Pencil оригинального или второго поколения, а также iPad Pro, iPad Air третьего поколения и новее, iPad mini пятого поколения и новее, iPad шестого поколения и новее. В Microsoft Office для iPad функцию добавили в феврале 2021 года.

Протестировать Scribble можно в рамках программы Office Insider. Включить функцию можно в меню «Настройки», нажав кнопку Scribble Pen на вкладке «Рисование» в версии 2.64 приложения Office. Тестирование проходит через TestFlight. Вероятнее всего, для всех пользователей обновление появится в App Store в ближайшие недели.

Наука и техника,Microsoft,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители