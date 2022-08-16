Приложение Microsoft Office для iPad и iPhone получило обновление

Приложение Microsoft Office для iPad, доступное и для iPhone, получило обновление. В новой бета-версии появилась функция Scribble Apple Pencil — возможность ввода рукописного текста.

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Рукописный текст можно вводить и редактировать в приложениях Office: Word, PowerPoint и Excel. При этом рукописный текст сразу же автоматически преобразуется в печатный.

Функция Scribble позволяет писать от руки с помощью стилуса Apple Pencil. Scribble была добавлена в iPadOS 14 для любых версий iPad, поддерживающих Apple Pencil оригинального или второго поколения, а также iPad Pro, iPad Air третьего поколения и новее, iPad mini пятого поколения и новее, iPad шестого поколения и новее. В Microsoft Office для iPad функцию добавили в феврале 2021 года.