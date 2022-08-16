Госдума направит в Генпрокуратуру запрос о разблокировке Instagram*

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин сообщил о планах направить генпрокурору России Игорю Краснову запрос на рассмотрение возможности разблокировки Instagram* (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой). Его слова приводят «Известия».

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Демин отметил, что сейчас разработчики соцсети модерируют и удаляют из нее посты, связанные с антироссийской пропагандой и призывами к насилию. А это вполне может послужить основанием для разблокировки платформы, добавил он.

«Мы напишем письмо генпрокурору Краснову с просьбой посмотреть, содержит ли на текущий момент Instagram* какую-то антироссийскую пропаганду и заявления по дискриминации России», — сказал на встрече с блогерами в Екатеринбурге Демин.

По его словам, если обнаружится, что подобные посты действительно удаляются при модерации, то он предложит разблокировать соцсеть.

Демин также обратил внимание на то, что за время блокировки Instagram* доходы блогеров в России упали на 70-90%, а представители малого и среднего бизнеса лишились одного из немногих доступных способов продвигать свой продукт.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что вопрос о разблокировке соцсети планируется поднять на первом заседании осенней сессии нижней палаты парламента.