Россиянам посоветовали хранить пароли в приложениях-менеджерах

«Ещё один способ хранения паролей — использование экосистемы Apple, Microsoft или Google при доступе к различным сервисам. В этом случае пароли тоже будут храниться в браузере и дальше синхронизироваться между браузерами пользователя при доступе с мобильных или стационарных устройств. Что касается регулярности изменений паролей, то сейчас их можно корректировать раз в 180 дней. Всё зависит от того, пользуется ли человек многофакторной аутентификацией или нет», — подчеркнул эксперт.