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39 минут назад

Россиянам посоветовали хранить пароли в приложениях-менеджерах

Ferra.ru

Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий посоветовал россиянам хранить пароли в специализированных приложениях-менеджерах.

Россиянам посоветовали хранить пароли в приложениях-менеджерах
Фото: ferra.ruferra.ru

По его словам, парольные менеджеры удобны тем, что синхронизируются между устройствами. Это же относится к экосистемам Apple, Microsoft и Google.

Лукацкий отметил, что если пользователь использует многофакторную аутентификацию, то пароль можно менять раз в несколько месяцев, а корректировать раз в полгода.

Но если приходит сообщение от какого либо сервиса, что пароль имеет статус украденного, необходимо его изменить везде, где он использовался.

«Ещё один способ хранения паролей — использование экосистемы Apple, Microsoft или Google при доступе к различным сервисам. В этом случае пароли тоже будут храниться в браузере и дальше синхронизироваться между браузерами пользователя при доступе с мобильных или стационарных устройств. Что касается регулярности изменений паролей, то сейчас их можно корректировать раз в 180 дней. Всё зависит от того, пользуется ли человек многофакторной аутентификацией или нет», — подчеркнул эксперт.

Наука и техника,Алексей Лукацкий,Cisco,Google,Microsoft,Apple,
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