YouTube удалил видео с канала Лебедева

Видеохостинг YouTube удалил ролик, опубликованный на канале российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева. На исчезновение видео у себя в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) обратила внимание одна из зрительниц, Лебедев позже разместил ее публикацию в своем профиле.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Речь идет о выпуске с обзором новостей, который был опубликован 12 августа.

«Видео удалено за нарушение правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — говорится в уведомлении, которое появляется при переходе по ссылке. Другие детали не приводятся.

Блогер на момент выхода материала ограничение доступа к ролику не прокомментировал.

Ранее стало известно, что YouTube удалил 29 материалов с аккаунта посольства России в Великобритании.

По словам сотрудника диппредставительства, сервис сделал это без предупреждения.