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16 минут назад

Приложение Rutube для iOS стало доступно для скачивания только на территории РФ

Агентство «Москва»

Мобильное приложение Rutube для iOS теперь можно скачать только на территории России, сообщается в Telegram-канале видеохостинга.

Rutube для iOS доступен для скачивания только в России
Фото:  Предоставлено пресс-службой Rutube Предоставлено пресс-службой Rutube

«Приложение Rutube для iOS теперь можно скачать только в России. Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживают на территории РФ, могли скачивать приложение Rutube на iPhone. Мы хотим, чтобы вы могли смотреть, загружать и делиться видео на национальном видеохостинге с любого устройства», - говорится в сообщении.

Уточняется, что русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, все так же могут смотреть контент Rutube в веб-версии. При этом пользователям, скачавшим приложение ранее, вероятно, будут доступны обновления приложения. В сообщении отмечается, что ранее компания Apple выдвинула требования для приложения Rutube: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент state-sponsored media. Так, на Rutube представлены российские СМИ и блогеры, чьи каналы были заблокированы на видеохостинге YouTube.

«Возможно, в дальнейшем их видео будут доступны только на национальном видеохостинге», - заключили в компании.

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