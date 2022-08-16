Rutube для iOS доступен для скачивания только в России

«Приложение Rutube для iOS теперь можно скачать только в России. Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживают на территории РФ, могли скачивать приложение Rutube на iPhone. Мы хотим, чтобы вы могли смотреть, загружать и делиться видео на национальном видеохостинге с любого устройства», - говорится в сообщении.

Уточняется, что русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, все так же могут смотреть контент Rutube в веб-версии. При этом пользователям, скачавшим приложение ранее, вероятно, будут доступны обновления приложения. В сообщении отмечается, что ранее компания Apple выдвинула требования для приложения Rutube: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент state-sponsored media. Так, на Rutube представлены российские СМИ и блогеры, чьи каналы были заблокированы на видеохостинге YouTube.