Умные часы назвали бесполезными для спортсменов

Авторы издания The Verge раскритиковали современные смарт-часы. Об этом сообщается на сайте медиа.

По словам колумниста портала Виктории Сон, умные часы популярных брендов имеют функцию отслеживания активности, но плохо приспособлены для любителей активного отдыха. Сон отметила, что это связано с отсутствием физических кнопок на большинстве моделей.

Автор привела в пример ситуацию, когда спортсмен находится на пробежке, плавает в бассейне или передвигается на велосипеде. Чтобы проверить пройденное расстояние, пульс или количество сожженных калорий, пользователю приходится взаимодействовать с сенсорным экраном часов — вытереть руку от пота или снять перчатку. Из-з сложного управления журналистка назвала подобные часы бесполезными.

«Во время пробежки мне много раз приходилось останавливаться, чтобы успешно пролистать несколько меню только для того, чтобы просмотреть статистику», — рассказала Сон об опыте использования часов Apple Watch. По словам специалиста, подобная проблема отсутствует в часах, ориетированных на профессиональных спортсменов — например, Polar или Garmin. «Некоторые даже используют комбинацию сенсорного и кнопочного управления — это идеально, потому что вы всегда можете использовать наиболее удобный метод для той или иной ситуации», — подчеркнула автор.