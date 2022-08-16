Ученые исследовали жизнь на Эвересте

Международная команда учёных провела наиболее полную оценку жизни на Эвересте в истории. Об этом сообщает Naked Science.

Для анализа исследователи использовали экологическую ДНК, полученную из воды, которая была взята на высоте в 4,5-5,5 километра. Таким образом, учёные обнаружили материал представителей 187 отрядов, а это составляет 16,3% от всех известных на текущий момент отрядов живых организмов на Земле.

Несмотря на то, что Эверест это высочайшая точка нашей планеты, максимальная высота которого достигает 8848,86 метра, даже в таких экстремальных условиях есть жизнь. Исследователи сосредоточились на альпийской зоне, где деревья уже не растут, но ещё есть цветковые растения и кустарники, а также эоловую зону и лежащую за пределами ареалов покрытосеменных.

В результате исследований были обнаружены ДНК коловраток и тихоходок, которым практически любые экстремальные условия нипочём, а ещё ДНК тибетского урала и даже домашних собак и куриц. Кроме того, были обнаружены ДНК сосен, которые растут далеко за пределами исследовательской зоны – доказательство того, как далеко ветер может переносить пыльцу. Ещё одной интересной находкой стали ДНК подёнки, которая известна как своеобразный индикатор чистоты водоёмов.

Подобная работа поможет отследить изменения биоразнообразия Эвереста с течением времени, ведь антропогенное воздействие и мировые изменения климата влияют и на эту уникальную экосистему.