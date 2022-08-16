Пользователей сервисов Microsoft атаковала реклама

Потребители продуктов Microsoft пожаловались на раздражающую рекламу сервисов компании. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

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Журналисты медиа обратили внимание на реплики пользователей, которые заметили рекламные баннеры в сервисах Microsoft. Многие потребители сообщили, что навязчивая реклама атаковали их в приложениях офисных программ Office 2021. Баннер расположился в верхней части интерфейса, с его помощью корпорация продвигает семейную подписку Microsoft 365.

По словам специалистов, новой рекламой недовольны, в том числе, сотрудники американской корпорации. Так, главный архитектор безопасности Microsoft Azure Security Ли Холмс выложил в своем Twitter скриншот приложения Word, на котором заметен баннер, с комментарием «Это так разочаровывает».

Авторы издания заметили, что рекламные блоки вводят пользователей в заблуждение, так как их внешний облик совпадает с дизайном системных сообщений Office 2021. Представители Microsoft официально не прокомментировали проблему.