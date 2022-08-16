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45 минут назад

Хакеры добыли данные пользователей «самого защищённого» мессенджера Signal

Ferra.ru

Мессенджер Signal, делающий акцент на конфиденциальности и безопасности, предупредил 1900 пользователей о том, что их учётные данные могли попасть в руки злоумышленников.

Хакеры взломали «самый защищённый» мессенджер
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Недавно у сотрудников Twilio, компании, которая предоставляет инструменты связи для совершения и приёма телефонных звонков, отправки и получения текстовых сообщений, похитили учётные данные.

По данным Signal, взломавшие Twilio злоумышленники пытались также найти три конкретных номера пользователей Signal. Хакеры использовали доступ к Twilio для перерегистрации устройства, связанного с номером одной из жертв. Это позволило хакерами отправлять и получать сообщения со взломанного аккаунта Signal.

В Signal утверждают, что данные большинства пользователей не пострадали. Но если среди потенциальных жертв есть те, кто не использует функцию «блокировка регистрации», их аккаунты могут увести.

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