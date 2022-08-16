Samsung выпустила огромный изогнутый монитор Odyssey Ark за 200 тыс. руб.

Благодаря изогнутой дисплейной панели, Odyssey Ark обещает геймерам полное погружение в игру. Если монитор установлен в вертикальном положении, то он как будто бы нависает прямо над игроком. В этом же положении дисплей можно поделить на три независимых друг от друга виртуальных экрана, а в горизонтальном — на четыре. В комплекте с монитором поставляются два пульта управления.