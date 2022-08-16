Samsung выпустила огромный изогнутый монитор Odyssey Ark за 200 тыс. руб.

Samsung открыла предзаказ на свой новый гигантский Mini Led-монитор Odyssey Ark с изогнутым экраном, сообщает Mashable. Его стоимость составила $3499 (около 214 тыс. руб. по текущему курсу).
Диагональ Odyssey Ark составила 55 дюймов, а разрешение 3840х2160 пикселей. Максимальная частота обновления экрана — 165 Гц, а время отклика — 1 мс. Также заявлена поддержка FreeSync Premium Pro и HDR 10+.
Благодаря изогнутой дисплейной панели, Odyssey Ark обещает геймерам полное погружение в игру. Если монитор установлен в вертикальном положении, то он как будто бы нависает прямо над игроком. В этом же положении дисплей можно поделить на три независимых друг от друга виртуальных экрана, а в горизонтальном — на четыре. В комплекте с монитором поставляются два пульта управления.
Внутри монитора установлена аудиосистема Sound Dome формата 2.2.2 с технологиями AI Sound Booster и Dolby Atmos, суммарная мощность которой достигает 60 Вт.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Samsung задумалась отказаться от смартфонов-моноблоков.