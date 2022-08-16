Twitch оштрафовали в России на два миллиона рублей

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 млн рублей сервис Twitch за отказ удалить фейки о российской армии.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Twitch Interactive, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ... назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей», — сказал судья.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении Twitch за неудаление запрещённой информации.