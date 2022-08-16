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1 час назад

Суд в Москве оштрафовал Twitch на 2 миллиона рублей за фейки о российской армии

RT на русском

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 млн рублей сервис Twitch за отказ удалить фейки о российской армии.

Twitch оштрафовали в России на два миллиона рублей
Фото:  Shutterstock Shutterstock

Об этом сообщает РИА Новости.

«Twitch Interactive, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ... назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей», — сказал судья.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении Twitch за неудаление запрещённой информации.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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