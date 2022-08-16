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33 минуты назад

Спутники зафиксировали реки мусора в океане

Газета.Ru

Европейское космическое агентство с помощью спутников отслеживает попадающий в океан мусор в рамках проекта MARLISAT. Об этом говорится на официальном сайте агентства.

В океане нашли реки мусора
Фото: Газета.руГазета.ру

Согласно данным агентства, каждую минуту в океан попадает примерно один грузовик пластиковых отходов. По словам специалистов, мусор — это причина смерти животных, попадающих в него. Кроме того, на мусор воздействуют ультрафиолетовое излучение, стимулируются химические процессы, из-за которых выделяются ядовитые токсины.

Они также решили использовать отслеживаемые деревянные буи, которые проходят такой же путь, как и мусор, и отправляют данные о своих перемещениях на спутники. Собранные данные анализируются учеными и моделью машинного обучения для прогнозирования движения мусора и нахождения мест его накопления.

Сообщается, что проект MARLISAT позволит уменьшить количество отходов в океане.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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