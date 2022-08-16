Sony научилась отличать отредактированные фотографии от оригинальных

В последние годы всё чаще можно услышать разговоры о проблеме повсеместного распространения фейков.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Немалую роль в их появлении играет доступность фото- и видеоредакторов. Но справиться с проблемой можно. И своё видение такого метода предложила компания Sony.

Она представила функцию камер, защищающую полученные на неё снимки от скрытых манипуляций. С её помощью создаётся криптографическая «подпись», которая позволяет выяснить, были ли внесены какие-либо изменения в оригинальное фото.