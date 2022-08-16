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37 минут назад

Sony изобрела способ отличать отредактированные фотографии от оригинальных

Ferra.ru

В последние годы всё чаще можно услышать разговоры о проблеме повсеместного распространения фейков.

Sony научилась отличать отредактированные фотографии от оригинальных
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Немалую роль в их появлении играет доступность фото- и видеоредакторов. Но справиться с проблемой можно. И своё видение такого метода предложила компания Sony.

Она представила функцию камер, защищающую полученные на неё снимки от скрытых манипуляций. С её помощью создаётся криптографическая «подпись», которая позволяет выяснить, были ли внесены какие-либо изменения в оригинальное фото.

На данный момент нововведение доступно лишь в топовой камере бренда — Sony Alpha 7 IV. Один лишь корпус устройства (без объективов) стоит около 2500 долларов. Да и сама подпись предоставляется лишь в случае приобретения специальной лицензии, которая пока что доступна исключительно бизнес-пользователям.

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