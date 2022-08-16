Сотрудницу Apple могут уволить из-за видео в TikTok

Компания Apple намеревается уволить сотрудницу, которая опубликовала видео в TikTok, раскрывающее базовую информацию о безопасности iPhone. Об этом сообщает The Verge.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Известно, что Пэрис Кэмпбелл якобы нарушила политику компании, признавшись в том, что она работает в Apple, и опубликовав контент, связанный с деятельностью бренда. В правилах компании, связанных с постингом в социальных сетях, говорится о том, что сотрудники не должны публиковать в сети информацию о покупателях, коллегах, а также засекреченные данные.

Видео дня

Кэмпбелл работает в Apple почти шесть лет — в качестве сотрудника ремонтного отдела в одном из магазинов. Однажды она увидела пост в TikTok от девушки, которая потеряла свой iPhone на фестивале Coachella, а затем получила письмо с угрозами о том, что ее персональные данные окажутся на черном рынке, если она не отвяжет свое устройство от Apple ID.

«Не могу говорить о том, откуда я это знаю, но последние шесть лет я работаю сертифицированным инженером в одной компании, которая любит говорить о фруктах. Ваш телефон бесполезен в их [злоумышленников] руках, и единственный, кто может им помочь — это вы, а вы, скорее всего, делать этого не будете», — такой ответ опубликовала Кэмпбелл в TikTok.

Это видео стало вирусным, собрав за сутки свыше 5 млн просмотров. Затем Кэмпбелл позвонил ее менеджер, который потребовал удалить видео, иначе он будет вынужден принять меры «вплоть до увольнения». На вопрос о том, что случится, если видео не будет удалено, менеджер ответил, что перезвонит, но пока дальнейшей реакции от руководства не последовало.

Затем Кэмпбелл опубликовала второе видео, в котором она уже напрямую говорит о том, что она сотрудница Apple, и ждет информации о том, уволят ее или нет. По словам женщины, в ее роликах нет секретной информации — то, что она рассказала, и так является общеизвестными фактами.

На момент публикации новости Apple не дала свой официальный комментарий по этому вопросу.