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35 минут назад

Учёные научились использовать «умные» часы Apple Watch для предупреждения сердечного приступа

Ferra.ru

В смарт-часах Apple Watch есть немало функций, призванных помочь человеку в отслеживании состояния собственного здоровья.

Часы Apple научили предупреждать сердечный приступ
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но свежее исследование учёных из Техасского института показало, что носимый гаджет компании может быть куда полезнее, чем считалось ранее. При помощи нехитрых манипуляций, часы можно использовать для предупреждения сердечного приступа.

Специалисты обнаружили, что ЭКГ-датчик на Apple Watch может быть полезен в качестве инструмента для отправки пользователю уведомления о необходимости обратиться за медицинской помощью при появлении симптомов инфаркта миокарда.

Чаще всего, для выявления данного недуга в больнице снимают 12 отведений ЭКГ. В обычном режиме часы Apple могут провести лишь одно отведение. Но прикладывая девайс к различным зонам на теле, можно добиться снятия показаний шести отведений.

При этом учёные всё ещё отмечают, что для более точного выяснения ситуации, необходимо обратиться к специалистам. И уже в условиях, когда под рукой будут показатели полноценного медицинского оборудования, можно делать какие-то заключения.

Наука и техника,Apple,
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