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1 час назад

В России высказались о планах создания аналога Booking.com

Лера Букина

Необходимости в создании государственного аналога Booking.com нет. Об этом заявили в Ростуризме, передают «Известия».

В России высказались о планах создания аналога Booking.com
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ведомство отметило, что сейчас в России функционируют около 90 онлайн-сервисов по бронированию отелей, краткосрочной аренды квартир и иных туристических сервисов.

«Мы считаем, что роль государства в этом сегменте — не конкурировать, не подменять собой бизнес, а создавать условия для развития подобных сервисов в стране», — подчеркнули в Ростуризме.

Ранее в начале марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратился к Ростуризму и Минцифры с поручением заняться проработкой вопроса создания такого отечественного аналога.

До марта доля всех запросов российских туристов по поиску сервисов для бронирования отелей (следует из исследования ОНФ) на Booking.com оценивалась примерно в 70%. Еще около 10% запросов российских граждан приходилось на сервис для краткосрочной аренды квартир Airbnb.

Аналитики ранее зафиксировали сокращение доли Booking.com в запросах за год - с 70 до 24%. Вместе с тем доля самого популярного российского сервиса «Островок» возросла с 6 до 34%.

Наука и техника,Дмитрий Чернышенко,Ростуризм,
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