В России высказались о планах создания аналога Booking.com

Необходимости в создании государственного аналога Booking.com нет. Об этом заявили в Ростуризме, передают «Известия».

Ведомство отметило, что сейчас в России функционируют около 90 онлайн-сервисов по бронированию отелей, краткосрочной аренды квартир и иных туристических сервисов.

«Мы считаем, что роль государства в этом сегменте — не конкурировать, не подменять собой бизнес, а создавать условия для развития подобных сервисов в стране», — подчеркнули в Ростуризме.

Ранее в начале марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратился к Ростуризму и Минцифры с поручением заняться проработкой вопроса создания такого отечественного аналога.

До марта доля всех запросов российских туристов по поиску сервисов для бронирования отелей (следует из исследования ОНФ) на Booking.com оценивалась примерно в 70%. Еще около 10% запросов российских граждан приходилось на сервис для краткосрочной аренды квартир Airbnb.