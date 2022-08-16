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2 часа назад

Астрономы объяснили, как на Земле появились вода и органика

Газета.Ruиещё 2

Вода попала на Землю с помощью астероидов, прибывших с внешних границ Солнечной системы, заявили ученые из Японского агентства морских и земных технологий после анализа редких образцов, собранных в ходе шестилетней японской космической миссии и доставленных на Землю в 2020 году. Работа ученых была опубликована в журнале Nature Astronomy.

Астрономы объяснили, как на Земле появились вода и органика
Фото: Газета.руГазета.ру

Ученые рассматривали 5,4 грамма камней и пыли, собранные японским космическим зондом Hayabusa-2 с астероида Рюгу. Ученые выявили в образцах немалое количество воды, что позволяет отнести астероид к классу CI-хондритов — углистых, содержащих много железа и гидратированных силикатов.

В пробах также обнаружили органические соединения, включая различные аминокислоты, заключенные в крошечные минеральные силикаты, структура которых также говорит о прошлых взаимодействиях с водой.

По словам ученых, именно такие частицы астероидов когда-то принесли на молодую Землю и большие массы воды, и органику, послужившую зародышами для химической эволюции и развития жизни.

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