Астрономы объяснили, как на Земле появились вода и органика

Вода попала на Землю с помощью астероидов, прибывших с внешних границ Солнечной системы, заявили ученые из Японского агентства морских и земных технологий после анализа редких образцов, собранных в ходе шестилетней японской космической миссии и доставленных на Землю в 2020 году. Работа ученых была опубликована в журнале Nature Astronomy.

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Ученые рассматривали 5,4 грамма камней и пыли, собранные японским космическим зондом Hayabusa-2 с астероида Рюгу. Ученые выявили в образцах немалое количество воды, что позволяет отнести астероид к классу CI-хондритов — углистых, содержащих много железа и гидратированных силикатов.

В пробах также обнаружили органические соединения, включая различные аминокислоты, заключенные в крошечные минеральные силикаты, структура которых также говорит о прошлых взаимодействиях с водой.