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44 минуты назад

Microsoft заявила о нацеленных на страны НАТО кибератаках из России

Елена Прошина

Корпорация Microsoft заявила о хакерских атаках Seaborgium, ведущихся якобы из России. В компании уточняют, что операции нацелены на людей и организации в странах НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Microsoft заявила о нацеленных на страны НАТО кибератаках из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Microsoft изучила и приняла меры для борьбы с кампаниями, запущенными Seaborgium, злоумышленником российского происхождения, чьи цели находятся близко к государственным интересам РФ», - говорится в заявлении компании.

В корпорации добавили, что с начала года исследуют кампании Seaborgium. Как выяснилось, они нацелены на более чем 30 организаций и личные аккаунты людей, преимущественно в странах НАТО. В частности, речь идет о США, Великобритании, Балтии, а также государствах Северной и Восточной Европы. Кроме того, операции совершались против государственного сектора Украины.

Seaborgium включает в себя фишинговые операции, кражу учетных данных и информации. В основном, работа ведется против консалтинговых компаний в сфере обороны и изучения разведданных, негосударственных организаций, межправительственных структур, экспертных центров и организаций высшего образования.

«Кроме того, проводятся атаки по взлому и публикации данных с целью формировать информационную картину в выбранных странах», - сообщили в Microsoft.

Ранее российская хакерская группировка Killnet заявила о взломе сайта американского производителя вооружений Lockheed Martin. В частности, были опубликованы данные сотен сотрудников компании: имена, электронная почта, адрес подразделения, телефон, фотография. Причиной атак Killnet назвали поставки компанией реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину.

Наука и техника,НАТО,Microsoft,
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