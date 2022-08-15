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48 минут назад

Tesla запустила в космос мозаику из фотографий своих клиентов

Tesla запустила в космос ракету Falcon 9 c изображением, собранным из фотокарточек своих клиентов, на борту. Об этом компания сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Tesla запустила в космос мозаику из фотографий своих клиентов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Эта мозаика фотографий останется в космосе на миллионы лет и, возможно, будет найдена инопланетянами или людьми будущего», — говорится в подписи к видео запуска ракеты.

В Tesla отметили, что все снимки были выгравированы лазером на стекле. Специалисты компании собрали мозаику фотографий в единое изображение космонавта за рулем родстера Tesla, бороздящего просторы космоса.

Напомним, что компания еще в 2018 году организовала реферальную программу для помощи по продаже автомобилей. Она заключалась в том, что владельцы машин Tesla могли делиться своим кодом с новыми покупателями, которые получали кредиты Supercharging. Самим рефералам предлагались призы в зависимости от количества приведенных людей, одним из которых в том числе был запуск фото в космос.

Снимки клиентов запустили на орбиту Луны в рамках миссии SpaceX, которую Tesla организовала совместно с институтом аэрокосмических исследований Южной Кореи. Фотографии отправили в космос 4 августа.

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