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1 час назад

Samsung представила новый смартфон за 18 тысяч рублей с 50 Мп камерой и 120 Гц экраном

Ferra.ruиещё 3

Помимо флагманских и футуристичных смартфонов, Samsung выпускает и более доступные устройства.

Samsung представила смартфон за 18 тысяч рублей с 50 Мп камерой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

К таковым относится свежий девайс бренда — доступный телефон, получивший название Galaxy Buddy 2. Сообщается, что по своей сути это обновлённая версия Galaxy M23 и Galaxy F23, ориентированная на рынок Южной Кореи.

Устройство получит 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная 8 Мп камера спрячется в вырезе в форме «капли». Основная же камера будет тройной: на 50, 8 и 2 Мп.

В основу Galaxy Buddy 2 ляжет чип Snapdragon 750G, при этом оперативной памяти в смартфоне будет 4 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. Аккумулятор новинки сможет похвастаться объёмом в 5000 мАч, а быстрая зарядка мощностью в 25 Вт. И за всё это Samsung попросит около 300 долларов или 18 тыс рублей.

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