Samsung представила смартфон за 18 тысяч рублей с 50 Мп камерой

Помимо флагманских и футуристичных смартфонов, Samsung выпускает и более доступные устройства.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

К таковым относится свежий девайс бренда — доступный телефон, получивший название Galaxy Buddy 2. Сообщается, что по своей сути это обновлённая версия Galaxy M23 и Galaxy F23, ориентированная на рынок Южной Кореи.

Устройство получит 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная 8 Мп камера спрячется в вырезе в форме «капли». Основная же камера будет тройной: на 50, 8 и 2 Мп.