Ученые назвали ужасающие последствия ядерной зимы

В случае ядерной войны обмен ударами между Россией и США мог бы привести к массовому голоду и гибели 5 млрд жителей Земли. Как сообщает ТАСС, такие результаты подсчетов ученых содержатся в материале издания Nature Food.

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Последствия гипотетической ядерной войны подсчитал международный коллектив климатологов. Профессор американского университета Ратгерс Алан Робок утверждает, что единственным долгосрочным решением такой проблемы может стать полный запрет ядерного оружия.

Как считают ученые, даже ограниченное использование таких средств поражения приведет к возникновению феномена, который советский геофизик Георгий Голицын и американский астрофизик Карл Саган назвали ядерной зимой. Под этим термином подразумевается резкое похолодание, вызванное выбросом в атмосферу огромных масс пыли и сажи, который произойдет в случае ядерных ударов. Ядерная зима может продолжаться в течений десятилетий и веков.

В своем исследовании профессор Робок и его коллеги определили, как наступление ядерной зимы повлияет на состояние сельского хозяйства планеты в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также какое влияние оно окажет на животных и аквакультуру. По их предположению, ограниченный по масштабам конфликт между Индией и Пакистаном может привести к резкому снижению в урожайности всех основных культур на 7%. Это повлечет за собой

серьезные проблемы с доступом к пище во всем мире, и сотни миллионов жителей планеты могут умереть от голода.