Стали известны подробности массовых сокращений в Apple

Американская компания Apple начала осуществлять массовые сокращения сотрудников, о которых объявляла ранее. Как сообщает агентство Bloomberg, корпорация уже оставила без работы около 100 сотрудников из фирм-подрядчиков.

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По словам источников, Apple провела увольнения на прошлой неделе.

«Около 100 контрактников были уволены, что является крайне редким решением для самой дорогой компании в мире», — говорится в статье.

Отмечается, что в основном работы лишились рекрутеры, которые отвечали за найм новых сотрудников в Apple. В агентстве посчитали, что такими сокращениями компания из Купертино намекает на отказ от приема работников на ближайшее время.

Согласно данным Bloomberg, работники из фирм-подрядчиков были проинформированы об увольнении в нерабочее время и им сразу заблокировали доступ к системам компании.

«Уволенным подрядчикам сообщили, что они будут получать зарплату и медицинские льготы в течение двух недель», — добавил один из источников.

Пока что в Apple не сократили ни одного из сотрудников, официально трудоустроенных внутри компании.