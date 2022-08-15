Российские и украинские химики синтезировали минеральный антиоксидант

Ученые разработали способ получения нового биологически активного вещества на основе церия с антиоксидантными свойствами. Статья об этом опубликована в Molecules.

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Работа была выполнена специалистами Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, МГУ и Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного Национальной академии наук (НАН) Украины.

Диоксид церия (CeO2) обладает рядом необычных свойств, и потому представляет интерес для химиков и физиков. Он плохо растворяется и хорошо поглощает ультрафиолетовое излучение. Кроме того, в виде нанокристаллов он может катализировать ряд биологических процессов, связанных с энергетическим обменом. Наконец, было обнаружено, что он способствует росту и делению клеток, поскольку работает как антиоксидант.

В ходе экспериментов вещество в несколько сотен раз уменьшало концентрацию супероксида анион-радикала, одной из самых активных форм кислорода, играющей основную роль в окислительном повреждении клеток.

«Мы считаем, что полученные нами новые наноматериалы могут быть использованы для решения широкого круга задач — от создания композиций для терапии кожных заболеваний и солнцезащитных препаратов до получения присадок к моторным топливам, повышающих их эффективность и уменьшающих выбросы вредных продуктов сгорания. Предложенный нами простой и экологичный способ синтеза, без сомнения, ускорит внедрение наноматериалов на основе диоксида церия», — сказал член-корреспондент РАН Владимир Иванов.

В целом ученые доказали, что диоксид церия является неорганическим аналогом биологических энзимов.