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58 минут назад

Названа самая популярная версия Android

Газета.Ru

Компания Google обновила информацию о распространенности Android, сообщает портал Gizchina. Согласно статистике, более ранние версии операционной системы намного популярнее актуального Android 12.

Названа самая популярная версия Android
Фото: Газета.руГазета.ру

Так, операционная система Android 12 установлена на 13,3% совместимых устройств, в то время как Android 11 — на 27%, а Android 10 на 22,3%. Даже версия Android 9, релиз которой состоялся в августе 2018 года, установлена на 14,5% гаджетах.

Отмечается, что слабый прирост популярности актуальной версии Android связан с тем, что многие пользователи пользуются смартфонами в течение нескольких лет и, опасаясь возникновения ошибок или замедления работы своего устройства при установке последней версии, обходят обновление стороной.

Также слабую распространенность Android 12 связывают с тем, что своевременные обновления поступают в основном на смартфоны Google Pixel, в то время как пользователям гаджетов от других брендов приходится ждать новую версию ОС заметно дольше.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что обновление до Android 12 «сломало» экраны в смартфонах Sony Xperia.

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