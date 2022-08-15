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10 минут назад

В TikTok теперь можно создавать картинки по текстовому описанию

Ferra.ru

TikTok добавил в приложение инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), который может генерировать картинку на основе текста.

В TikTok теперь можно создавать картинки по текстовому описанию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новый эффект называется «AI greenscreen». В поле ввода текста нужно набрать описание желаемой картинки и подождать, пока приложение создаст её. По схожему принципу работает система DALL·E 2. Правда, последняя всё же более продвинутая.

Сгенерированные в TikTok изображения можно использовать в качестве фона для видео. Получаются абстрактные образы:

Авторы The Verge проверили, что система не даёт генерировать откровенно эротические или насильственные изображения. Это могло быть одной из причин, почему для TikTok выбрали модель, не способную на реализм. Ещё одним ограничением могли быть большие вычислительные ресурсы, которые требуются для передовых систем.

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