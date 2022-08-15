В TikTok теперь можно создавать картинки по текстовому описанию

TikTok добавил в приложение инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), который может генерировать картинку на основе текста.

Новый эффект называется «AI greenscreen». В поле ввода текста нужно набрать описание желаемой картинки и подождать, пока приложение создаст её. По схожему принципу работает система DALL·E 2. Правда, последняя всё же более продвинутая.

Сгенерированные в TikTok изображения можно использовать в качестве фона для видео. Получаются абстрактные образы: