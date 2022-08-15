«Аэрофлот» и ОАК договорились о поставках самолетов

Программа поставок самолетов согласована между Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и «Аэрофлотом», сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.
«С авиакомпанией «Аэрофлот» мы согласовали программу поставок по годам. Напомню, что к тем типам самолетов, которые мы рассматривали до этого (SSJ-100 и МС-21), добавились еще, так скажем, два с половиной типа – это Ту-214 с началом поставок в 2023–2024 году, и Ил-114, который тоже должен прийти на замену региональных самолетов западного производства», – цитирует Слюсаря ТАСС.
Он пояснил, что решение по поставкам «Аэрофлоту» Ил-96 решение еще не принято.
Ранее источники сообщали, что «Аэрофлот» якобы планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов.
Глава Минтранса Виталий Савельев уточнял, что авиакомпания рассматривает самолет Ту-214 в качестве базового для своего авиапарка.