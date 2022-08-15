«Аэрофлот» и ОАК договорились о поставках самолетов

«С авиакомпанией «Аэрофлот» мы согласовали программу поставок по годам. Напомню, что к тем типам самолетов, которые мы рассматривали до этого (SSJ-100 и МС-21), добавились еще, так скажем, два с половиной типа – это Ту-214 с началом поставок в 2023–2024 году, и Ил-114, который тоже должен прийти на замену региональных самолетов западного производства», – цитирует Слюсаря ТАСС.