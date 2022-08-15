Самолеты Superjet 100 могут могут перейти на российские двигатели

«Вариант ремоторизации на новые двигатели тоже существует. Мы ведём её проработку, общаемся с перевозчиками и лизинговыми компаниями», — сказал на форуме «Армия» гендиректор «Объединённой авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь.

Также он рассказал, что многофункциональный истребитель Су-57 показывает себя с лучшей стороны во время специальной военной операции. Слюсарь отметил, что впервые самолёт испытали в реальных боевых действиях в Сирии в 2018 году.