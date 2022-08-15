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30 минут назад

В РФ изучают возможность замены французских двигателей для SSJ-100 на отечественные

Говорит Москваиещё 1

Моторы ПД-8 предполагается устанавливать на самолёты вместо механизмов SaM-146.

Самолеты Superjet 100 могут могут перейти на российские двигатели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вариант ремоторизации на новые двигатели тоже существует. Мы ведём её проработку, общаемся с перевозчиками и лизинговыми компаниями», — сказал на форуме «Армия» гендиректор «Объединённой авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь.

Также он рассказал, что многофункциональный истребитель Су-57 показывает себя с лучшей стороны во время специальной военной операции. Слюсарь отметил, что впервые самолёт испытали в реальных боевых действиях в Сирии в 2018 году.

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