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1 час назад

Физики обнаружили трио W-бозонов в большом адронном коллайдере

Газета.Ru

Физики зафиксировали редкие трио W-бозонов в большом адронном коллайдере, работа ученых была опубликована в журнале в Physical Review Letters.

Физики обнаружили трио W-бозонов в большом адронном коллайдере
Фото: CERNCERN

Чтобы получить редкие W-бозоны, ученые столкнули протоны во время эксперимента ATLAS на большом адронном коллайдере.

W-бозон — это фундаментальная частица, переносящаяе слабое взаимодействие, ответственное, в частности, за процессы бета-распада атомных ядер и слабые распады элементарных частиц. Она оказалась значительно тяжелее, чем ученые предполагали в соответствии со Стандартной моделью физики.

Ученые планируют и дальше изучать W-бозоны, так как эта элементарная частица может участвовать в редких процессах, в которых ученые надеются найти подтверждения теориям так называемой Новой физики, лежащим за пределами Стандартной модели.

Ранее сообщалось, что с июля 2022 года коллайдер начнет круглосуточную работу после трехлетнего перерыва. Коллайдер будет работать в течение четырех лет при рекордной энергии в 13,6 трлн электронвольт. Это будет четвертый запуск устройства.

Он запустит навстречу друг другу два пучка протонов со скоростью, близкой к скорости света. Таким образом ученые хотят инициировать 1,6 млрд столкновений в секунду.

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