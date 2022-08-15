Физики обнаружили трио W-бозонов в большом адронном коллайдере

Физики зафиксировали редкие трио W-бозонов в большом адронном коллайдере, работа ученых была опубликована в журнале в Physical Review Letters.

Фото: CERN CERN

Чтобы получить редкие W-бозоны, ученые столкнули протоны во время эксперимента ATLAS на большом адронном коллайдере.

W-бозон — это фундаментальная частица, переносящаяе слабое взаимодействие, ответственное, в частности, за процессы бета-распада атомных ядер и слабые распады элементарных частиц. Она оказалась значительно тяжелее, чем ученые предполагали в соответствии со Стандартной моделью физики.

Ученые планируют и дальше изучать W-бозоны, так как эта элементарная частица может участвовать в редких процессах, в которых ученые надеются найти подтверждения теориям так называемой Новой физики, лежащим за пределами Стандартной модели.

Ранее сообщалось, что с июля 2022 года коллайдер начнет круглосуточную работу после трехлетнего перерыва. Коллайдер будет работать в течение четырех лет при рекордной энергии в 13,6 трлн электронвольт. Это будет четвертый запуск устройства.