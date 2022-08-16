Rutube ограничил скачивание приложения из других стран

Rutube заблокировал возможность скачивания приложения на iOS для всех стран, кроме России. Такие меры видеохостинг принял после того, как компания Apple потребовала скрыть из приложения каналы государственных СМИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Rutube.

Фото: Rutube Rutube

"Приложение Rutube для iOS теперь можно скачать только в России. Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории РФ, могли скачивать приложение Rutube на iPhone", - сообщается в телеграм-канале.

Русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, все так же могут смотреть контент Rutube в веб-версии, уточняется в телеграм-канале. А пользователям, скачавшим приложение ранее, скорее всего, будут доступны обновления приложения, сообщается в Telegram-канале Rutube.

15 августа Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении, или сделать приложение доступным только для российских пользователей. Apple дала две недели на принятие решения, иначе приложение будет удалено из магазина приложений.