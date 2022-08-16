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1 час назад

Rutube заблокировал скачивание приложения на iOS для всех стран, кроме России

ТАССиещё 3

Rutube заблокировал возможность скачивания приложения на iOS для всех стран, кроме России. Такие меры видеохостинг принял после того, как компания Apple потребовала скрыть из приложения каналы государственных СМИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Rutube.

Rutube ограничил скачивание приложения из других стран
Фото: Rutube Rutube

"Приложение Rutube для iOS теперь можно скачать только в России. Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории РФ, могли скачивать приложение Rutube на iPhone", - сообщается в телеграм-канале.

Apple потребовала от Rutube спрятать контент государственных СМИ

Русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, все так же могут смотреть контент Rutube в веб-версии, уточняется в телеграм-канале. А пользователям, скачавшим приложение ранее, скорее всего, будут доступны обновления приложения, сообщается в Telegram-канале Rutube.

15 августа Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube скрыть контент российских государственных СМИ в iOS-приложении, или сделать приложение доступным только для российских пользователей. Apple дала две недели на принятие решения, иначе приложение будет удалено из магазина приложений.

В пресс-службе видеохостинга напомнили, что на Rutube представлены, в том числе российские СМИ и блогеры, чьи каналы были заблокированы на видеохостинге YouTube. Это "Первый канал"," Россия 1", НТВ, "Россия-24", ТНТ, RT, "Спас", а также каналы российского телеведущего Владимира Соловьева, пранкеров Вована и Лексуса, блогера Дмитрия (Гоблина) Пучкова и других.

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