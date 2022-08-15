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1 час назад

Футуролог оценил планы Маска по чипированию людей

Семён Капранов
Константин Фрумкин эксперт

Координатор российской Ассоциации футурологов Константин Фрумкин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал заявления американского миллиардера Илона Маска о необходимости чипировать людей.

Ранее Маск в статье для китайского журнала China Cyberspace рассказал о своем стартапе Neuralink, который занимается разработкой технологий слияния компьютера и человеческого мозга, а также созданием мозговых чипов размером с монету, подобных носимым устройствам, таким как смартфоны. Он отметил, что чипы от Nueralink, регистрирующие и стимулирующие активность мозга с помощью имплантатов в коре, смогут помочь людям с ограниченными возможностями — восстановить двигательную функцию конечностей у людей с травмами позвоночника и расстройствами нервной системы, а также позволят парализованным людям использовать свой мозг для работы с компьютерами и смартфонами.

Здесь может идти речь о стимулировании деятельности пораженной иннервации (снабжение органов и тканей нервами, что обеспечивает их связь с центральной нервной системой - прим. ред.) или о том, что мозг соединяется с электронными протезами, и инвалид может ими управлять.

В одном случае мы имеем дело с продвинутой физиотерапией. В другом случае мы имеем куда более амбициозную программу, потому что современные знания о человеческом мозге не позволяют сконструировать такой терминал. Следовательно, когда Маск обещает свои чипы, он обещает не просто продвинутую электронику. Сейчас таких чипов не существует не потому, что у нас плохие чипы, плохая электроника, а потому что мы не знаем точную работу мозга и не представляем ее принципы. Де-факто Маск обещает, что мы резко улучшим свое знание мозга. Это одно из важнейших направлений нейрофизиологических исследований, но успехи на этом пути пока что достаточно скромные, не позволяющие какое-то конструктивное вмешательство в работу мозга. Поэтому я с большой осторожностью смотрю на это. Мне не кажется, что в обозримом будущем мы не увидим что-то впечатляющее.

Когда речь идет о восстановлении иннервации, то в принципе какие-то примитивные физиотерапевтические устройства существуют уже сейчас. Был пример, когда, условно говоря, один электрон давали на пятку, другой - на макушку, и слабые токи вроде бы помогали человеческой иннервации. Но в этом вопросе нужно очень подробное понимание устройства человеческого мозга, которым современная наука пока что не располагает. Как Маск думает обогнать уровень современной нейрофизиологии - я не совсем понимаю.

Может быть, появится что-то совсем простое: человек сможет дать протезу указание - вправо, влево, вниз, условно, десяток - два десятка простейших команд, которые можно будет считывать с мозга и передавать протезу. Это представимо, но что-то более сложное - вряд ли представимо.

Нейропротезирование - это чрезвычайно захватывающая, но и очень опасная сфера, потому что мы не знаем ее обратного влияния на мозг. Пока что есть только научно-фантастические догадки, основанные на понимании работы мозга, что мозг может получить эффективные интерфейсы: мозг-компьютер, мозг-автомобиль, мозг-космический корабль, мозг-протез и так далее. То есть это превращение человеческой мысли в управляющую функцию.

С другой стороны, может быть обратная манипуляция мозгом, например, в медицинских целях - улучшение настроения, борьба с депрессией. Или, например, в коммерческих целях - навязчивая реклама, может быть в политических целях для управления человеком. Тут можно фантазировать куда угодно - и к добру, и к худу. Конечно, в силу такого возможного вмешательства мозг требует самого жесткого этического и политического контроля.
Константин Фрумкин
Константин Фрумкин Координатор Ассоциации футурологов
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