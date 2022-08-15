«Роскосмос» представил макет российской орбитальной станции

Госкорпорация «Роскосмос» представила на форуме «Армия-2022» макет российской орбитальной станции. Как сообщает «Лента.ру», эскизный проект разработали в РКК «Энергия».

Фото: Роскосмос Роскосмос

В текущем варианте развертывание станции предполагается в два этапа. Сперва в космос доставят четыре модуля, которые позволят создать станцию объемом 228 кубических метров при общей массе в 55 тонн. После этого к ней добавят целевой и производственный модули, а также платформу обслуживания космических аппаратов. Общая масса после этого составит 122 тонны, а объем достигнет 667 кубических метров.

Отмечается, что станция будет иметь большие энергетические возможности для целевых задач, унифицированные модули, а также возможность взаимодействия с спутниковыми группировками.