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1 час назад

«Роскосмос» представил макет российской орбитальной станции

Никита Бородкин

Госкорпорация «Роскосмос» представила на форуме «Армия-2022» макет российской орбитальной станции. Как сообщает «Лента.ру», эскизный проект разработали в РКК «Энергия».

«Роскосмос» представил макет российской орбитальной станции
Фото: РоскосмосРоскосмос

В текущем варианте развертывание станции предполагается в два этапа. Сперва в космос доставят четыре модуля, которые позволят создать станцию объемом 228 кубических метров при общей массе в 55 тонн. После этого к ней добавят целевой и производственный модули, а также платформу обслуживания космических аппаратов. Общая масса после этого составит 122 тонны, а объем достигнет 667 кубических метров.

Отмечается, что станция будет иметь большие энергетические возможности для целевых задач, унифицированные модули, а также возможность взаимодействия с спутниковыми группировками.

Размещение на высокоширотной орбите позволит обозревать всю территорию России и изучать влияние радиации на людей и технику, что необходимо для подготовки к будущим межпланетным полетам. При этом большую часть времени российская орбитальная станция будет работать автоматически, а люди будут посещать ее лишь для выполнения конкретных задач.

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