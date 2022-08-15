В Китае описали опасность 6G

Облучение терагерцовыми волнами может вызвать увеличение размера клеток мозга. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

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Китайские ученые описали влияние терагерцовых волн, которые будут использоваться в 6G, на мозг. В ходе эксперимента специалисты облучали волнами мощностью 100 микроватт нейроны мыши в чашке Петри. Оказалось, что низкие дозы терагерцового излучения могут увеличить выработку и активность определенных белков, таких как GluA1, GluN1 и SY-38. Они, в свою очередь, стимулируют рост нейронов. Терагерцовые волны имеют гораздо более высокую частоту, чем миллиметровые волны, которые используются в 5G.

«Терагерцовые волны могут соединяться напрямую с белками и эффективно заставлять их резонировать нелинейно», — заметил в интервью SCMP ведущий участник исследования Ли Сяоли.

Несмотря на то, что нейроны остались здоровыми, влияние волн вызвало обеспекоенность у специалистов. Терагерцовое излучение позволило сделать молодых ушей «умнее», однако его влияние на мозг старых мышей зафиксировать не удалось. Ученые заметили, что воздействие 6G следует дополнительно исследовать, чтобы предупредить потенциальную опасность.

В своей научной работе специалисты также сослались на исследование Российской академии наук от 2009 года, согласно которму воздействие интенсивного терагерцового излучения в течение нескольких часов в день с мощностью, достигающей нескольких ватт, может вызывать повышение температуры клеток головного мозга.

В ходе исследования также выяснилось, что влияние излучения не было постоянным. Через два дня после первоначального облучения скорость роста значительно замедлялась.