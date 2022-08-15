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17 минут назад

Российские космонавты будут брать в полеты огнестрельное оружие

ТК «Звезда»

Начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов рассказал «Звезде» о том, что российские космонавты в будущем получат огнестрельное оружие.

Космонавты будут брать в полеты огнестрельное оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заметил в ходе интервью Харламова обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов, огнестрельное оружие использовалось отечественными космонавтами ранее с целью защиты от диких животных при приземлении в удаленных от освоенных человеком районах Земли.

«В данный момент в носимом аварийном запасе космонавта огнестрельного оружия нет, но РКК "Энергия" совместно с центром подготовки космонавтов ведет исследования в создании нового комплекта носимого аварийного запаса, и там предусматривается наличие огнестрельного оружия. Каким оно будет, вопрос открытый», - прокомментировал Харламов.

Полную версию интервью с Максимом Харламовым в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к новости.

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Ранее генеральный директор МАК «Вымпел» Сергей Боев рассказал «Звезде», как происходит информирование МКС относительно опасного космического мусора - согласно его словам, в околоземном космическом пространстве имеется более 10 миллионов объектов наблюдения меньше одного сантиметра.

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