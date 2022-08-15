Космонавты будут брать в полеты огнестрельное оружие

Начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов рассказал «Звезде» о том, что российские космонавты в будущем получат огнестрельное оружие.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как заметил в ходе интервью Харламова обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов, огнестрельное оружие использовалось отечественными космонавтами ранее с целью защиты от диких животных при приземлении в удаленных от освоенных человеком районах Земли.

«В данный момент в носимом аварийном запасе космонавта огнестрельного оружия нет, но РКК "Энергия" совместно с центром подготовки космонавтов ведет исследования в создании нового комплекта носимого аварийного запаса, и там предусматривается наличие огнестрельного оружия. Каким оно будет, вопрос открытый», - прокомментировал Харламов.

Полную версию интервью с Максимом Харламовым в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к новости.