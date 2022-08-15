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1 час назад

Студент из Чечни разработал программу для подготовки хоккеистов в VR

Газета.Ru

Студент Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ) Джабраил Чабаев создал компьютерную программу, позволяющую проводить подготовку хоккеистов в виртуальной реальности. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Студент из Чечни разработал программу для подготовки хоккеистов
Фото: ReutersReuters

На свою разработку Чабаев получил грант в размере 1 млн руб.

«Целевая аудитория — школы вратарей, любители и профессиональные игроки. У нас уже готовый прототип, в котором есть семь заранее заготовленных сценариев игры и различные уровни сложности. Планируем его в рабочем состоянии представить в 2022 году», — заявил создатель программы.

Всего в программе присутствует две модели — вратаря и тренера, который может участвовать в процессе тренировки, используя компьютер. В настоящий момент ведется работа над созданием специального конструктора сценариев, чтобы тренер мог самостоятельно создавать программы тренировок. Чабаев добавил, что аналогичный проект создается в Канаде, но в западной разработке нет конструктора сценариев, а также не предусмотрено участие тренера наряду со спортсменом.

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