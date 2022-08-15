Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил опытный образец скоростной доски для серфинга на форуме "Армия-2022". Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Мотосерф может развивать скорость до 55 км/ч, запас хода при полном баке составляет 60 минут. Первые рыночные образцы планируется выпустить весной 2023 года, говорится в сообщении.

По словам гендиректора Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергея Сахненко, мировой рынок спортивных мотодосок сейчас находится в фазе активного роста и ежегодно увеличивается не менее чем на 10%. При этом на глобальном рынке представлены в основном четыре игрока. В том числе из Чехии, Великобритании, Китая.

"Наши инженеры создали продукт, который не уступает зарубежным образцам по основным техническим характеристикам и выигрывает конкуренцию по цене и стоимости владения. В мотосерфе применяются российские комплектующие и материалы. В настоящее время ведется разработка электрической версии моторизированного серфа", - передает его слова пресс-служба "Ростеха".

Мотосерф, разработанный специалистами челябинского радиозавода "Полет" холдинга "Росэлектроника", представляет собой доску из углепластикового волокна, оборудованную двигателем внутреннего сгорания. Он приводится в движение с помощью водомета и резонатора, который выполняет функцию выхлопной системы. Вес доски не превышает 20 кг, а оригинальная конструкция позволяет быстро ускоряться, совершать повороты с минимальной потерей скорости и прыжки.

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