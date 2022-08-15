Россиянам назвали признаки работы шпионских приложений

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин назвал признаки слежки за человеком через его смартфон. В разговоре с URA.Ru он заявил, что на работу шпионского приложения может указывать быстрая разрядка телефона.

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Заметное снижение уровня аккумулятора, по словам Вакулина — первый «симптом» слежки через смартфон. «Это связано с тем, что идет более большое потребление оперативной памяти. Начинается воздействие на процессор, вследствие чего это приводит к тому, что он может перегреваться», — объяснил специалист.

Шпионскими приложениями могут являться программы, которым не нужна работа камеры и микрофона для выполнения своих функций, но которые требуют предоставить к ним доступ, предупредил россиян киберэксперт. Он отметил, что многие пользователи, устанавливая приложения на смартфон, дают согласие на все запросы и не задумываются о том, зачем той или иной программе доступ к камере, микрофону или хранилищу.

На работу камеры или микрофона указывают специальные индикаторы на дисплее, также сообщил Вакулин.

«В Android и в iOs есть зеленая и красная пометки. Они находятся в панели состояния, где часы, то есть верхняя панель. Там высвечиваются индикаторы, которые обозначают, что в каком-то приложении используются либо камеры, либо микрофон», — подытожил специалист.