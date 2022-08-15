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21 минуту назад

Ученые объяснили, как космические пузыри защитят Землю от Солнца

Газета.Ru

Ученые из Массачусетского технологического института придумали способ защиты Земли от Солнца при помощи «космических пузырей». Об этом сообщается на официальном сайте университета.

Ученые объяснили, как космические пузыри защитят Землю от Солнца
Фото: NASANASA

Исследователи предложили создать плот из тонких мембран, похожих на пузырьки. Он должен защитить планету от большого количества солнечного света, достигающего поверхности Земли, тем самым решив проблему парниковых газов, из-за которых меняется климат планеты.

Мембраны будут отражать или поглощать часть солнечного света. Команда утверждает, что, если количество солнечного света, достигающего Земли, уменьшится всего на 1,5 %, это позволит полностью устранить последствия антропогенного выброса парниковых газов.

Пока что это только идея, и ученым еще предстоит придумать, из чего сделать эти пузыри, как отправить их в космос и как они будут функционировать.

Ранее «Газета.Ru» предлагала проверить свои знания о полетах на Луну и пройти тест.

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