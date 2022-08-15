В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Samsung описала смартфон будущего

Lenta.ru

В Samsung оценили рост рынка складных смартфонов и назвали их устройствами будущего, сообщает издание The Korea Herald.

Samsung описала смартфон будущего
Фото:  Samsung Electronics Samsung Electronics

На пресс-конференции в Нью-Йорке глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро подчеркнул, что его компания ориентирована на выпуск устройств со складным экраном. «Складные устройства станут новым стандартом смартфонов», — описал будущее индустрии топ-менеджер корейской корпорации.

Представитель Samsung также отметил, что компания намерена значительно увеличить количество складных девайсов. Согласно прогнозу Тэ Мун Ро, к 2025 году телефоны со складным экраном будут составлять 50 процентов от общего количества поставленных на рынок корейским IT-гигантом смартфонов.

По словам журналистов, в настоящий момент корейская компания является лидером рынка складных девайсов. Авторы привели статистику Omdia, согласно которой в 2021 году поставки складных аппаратов в мире выросли на 309 процентов. Совокупные поставки Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3 составили 2,6 процента от общего количества реализованных в 2021 году смартфонов Samsung.

В конце июля Тэ Мун Ро заявил, что в ближайшие годы смартфоны со складным дисплеем будут распространены повсеместно. Топ-менеджер Samsung отметил, что «новаторская и гибкая конструкция складных гаджетов идеально вписывается в современный образ жизни».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители