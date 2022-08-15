В России столкнулись с дефицитом премиальных наушников

Запаса премиальных наушников (Sony, Sennheiser, Marshall) хватит только до конца квартала. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Товары остаются в наличии за счет параллельного импорта, отмечают сотрудники крупнейших маркетплейсов. Однако, по словам экспертов, зачастую вместо оригинального товара продаются подделки. Представитель diHouse Ольга Полоновская указала на регулярное получение запросов от клиентов на поставки наушников JBL, Sony и других брендов.

«С новыми поставками проблемы, полки постепенно пустеют», — заявила она.

Торговые сети «М.Видео» и «Ситилинк» сообщают о дефиците наушников JBL, Marshall, Sennheiser. Часть товара отсутствует. Однако ситуация на российских маркетплейсах отличается. Представитель Wildberries отмечают сохранение поставок наушников и другой аудиотехники от международных брендов.

«Мы не только не ожидаем их дефицита, но и планируем расширить представленность этого сегмента благодаря сотрудничеству с официальными дистрибуторами по параллельному импорту», — заявил собеседник.