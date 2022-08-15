NVIDIA смогла кардинально уменьшить шлемы виртуальной реальности

За последние годы шлемы виртуальной реальности стали заметно компактнее и мобильнее, чем ранее. Но это всё ещё полноценные шлемы, которые сложно сравнить по удобству с обыкновенными очками.

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Исправить ситуацию взялись специалисты Стэнфордского университета совместно с инженерами NVIDIA. Они успешно уменьшили габариты VR-гарнитур до размера обычных очков. При этом вес такого девайса будет в десятки раз меньше, чем у актуальных моделей.

Добиться подобного удалось благодаря созданию голографического дисплея с использованием модулятора пространственного света с волноводом вместо традиционной линзы. Сообщается, что общая толщина оптической системы — всего 2,5 мм! Вес же таких очков составляет всего 60 г.