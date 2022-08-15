В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
34 минуты назад

NVIDIA смогла уменьшить шлемы виртуальной реальности до размеров обыкновенных очков

Ferra.ru

За последние годы шлемы виртуальной реальности стали заметно компактнее и мобильнее, чем ранее. Но это всё ещё полноценные шлемы, которые сложно сравнить по удобству с обыкновенными очками.

NVIDIA смогла кардинально уменьшить шлемы виртуальной реальности
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исправить ситуацию взялись специалисты Стэнфордского университета совместно с инженерами NVIDIA. Они успешно уменьшили габариты VR-гарнитур до размера обычных очков. При этом вес такого девайса будет в десятки раз меньше, чем у актуальных моделей.

Добиться подобного удалось благодаря созданию голографического дисплея с использованием модулятора пространственного света с волноводом вместо традиционной линзы. Сообщается, что общая толщина оптической системы — всего 2,5 мм! Вес же таких очков составляет всего 60 г.

На данный момент главная проблема технологии — ограниченное поле зрения. Оно не позволяет в полной мере добиться ощущения погружения в виртуальный мир. Но одной из грядущих целей разработчиков является именно что решение данной проблемы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители