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1 час назад

Роскосмос впервые показал макет Российской орбитальной станции

ТК «Звезда»иещё 4

Госкорпорация «Роскосмос» в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022» продемонстрировала макет Российской орбитальной станции (РОС), которая может стать заменой МКС. На данный момент ракетно-космическая корпорация «Энергия» разрабатывает эскизный проект станции, развертывание которой планируется провести в два этапа.

Роскосмос впервые показал макет Российской орбитальной станции
Фото: ТРК "ЗвездаТРК "Звезда

«По предварительным проработкам, на первом этапе станция будет включать четыре модуля - научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой... На втором этапе Российскую орбитальную станцию планируется дополнить целевым и производственным модулями, а также платформой обслуживания», - сообщается на сайте Роскосмоса.

Ранее Роскосмос показал в своем Telegram-канале, как, предположительно, будет выглядеть будущая российская орбитальная служебная станция. Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о планах выхода РФ из проекта Международной космической станции после 2024 года.

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