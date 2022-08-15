Роскосмос впервые показал макет Российской орбитальной станции

«По предварительным проработкам, на первом этапе станция будет включать четыре модуля - научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой... На втором этапе Российскую орбитальную станцию планируется дополнить целевым и производственным модулями, а также платформой обслуживания», - сообщается на сайте Роскосмоса.