Роскосмос впервые показал макет Российской орбитальной станции

Госкорпорация «Роскосмос» в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022» продемонстрировала макет Российской орбитальной станции (РОС), которая может стать заменой МКС. На данный момент ракетно-космическая корпорация «Энергия» разрабатывает эскизный проект станции, развертывание которой планируется провести в два этапа.
«По предварительным проработкам, на первом этапе станция будет включать четыре модуля - научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой... На втором этапе Российскую орбитальную станцию планируется дополнить целевым и производственным модулями, а также платформой обслуживания», - сообщается на сайте Роскосмоса.
Ранее Роскосмос показал в своем Telegram-канале, как, предположительно, будет выглядеть будущая российская орбитальная служебная станция. Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о планах выхода РФ из проекта Международной космической станции после 2024 года.