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1 час назад

Apple завалит пользователей рекламой

Lenta.ru

Apple намерена добавить рекламные блоки в большее количество фирменных сервисов. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple завалит пользователей рекламой
Фото: UnsplashUnsplash

По информации колумниста агентства Марка Гурмана, в американской компании намерены увеличить количество рекламы для своих пользователей. Гурман предположил, что Apple «завалит» потребителей рекламой, так как собирается увеличить доход от рекламного бизнеса.

Автор заметил, что в настоящий момент рекламные блоки присутствуют только в магазине App Store — если не считать баннеров с фирменными предложениями в настройках гаджетов. По информации источников Гурмана, реклама появится в сервисах «Карты», «Подкасты», TV+, «Книги» и «Новости» — последний официально недоступен в России. Так, в «Картах» также может появиться контекстная реклама, основанная на запросах пользователей. Специалист отметил, что в настоящий момент Apple тестирует данную опцию.

По мнению журналиста, появление рекламы в стриминговом сервисе TV+ позволит компании предлагать часть контента для бесплатного просмотра или с большой скидкой. В этом случае речь идет о старых фильмах и сериалах. «Единственный вопрос заключается в том, готовы ли клиенты Apple — поборника конфиденциальности и чистых интерфейсов — жить с гораздо большим количеством рекламы», — подытожил Гурман.

В начале августа стало известно, что Apple намерена показывать больше рекламы в фирменном магазине App Store. Журналисты выяснили, что рекламные блоки появятся на вкладке «Сегодня», где формируется топ актуальных программ.

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