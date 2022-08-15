День археолога празднуют в России

В России 15 августа отмечается день археолога. Его празднуют все, кто связан с раскопками и экспедициями. Российские специалисты пытаются выявить как можно больше древних памятников и сохранить уникальную историю страны. Корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова узнала о последних открытиях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Shutterstock/FOTODOM

Руины древнегреческого города Фанагория. Таманский полуостров. В VI веке до нашей эры здесь кипела жизнь – это был экономический и культурный центр Причерноморья. Богатый город в разные времена был столицей Боспорского царства, Болгарского государства и одним из важнейших городов Византийской империи.

Видео дня

«Фанагория была важнейшим перевалочным пунктом для товаров. Это город, через который проходила вся торговля с внутренними областями Прикубанья. То есть все местные племена в окрестностях получали товары греческие через Фанагорию», – рассказал доктор исторических наук, заведующий отделом классической археологии Института археологии РАН, руководитель Фанагорийский экспедиции Владимир Кузнецов.

Все это удалось узнать благодаря работе экспедиции. Сейчас раскопками античного города занимаются специалисты Института археологии РАН. Ученые никак не могли понять, почему после нескольких веков яркой и насыщенной жизни Фанагория погасла.

«Раскопки показали, что все жители этого города внезапно покинули его. И мы не понимали, в чем причина. Мы нашли 16 скелетов людей, которые погибли насильственной смертью. И поняли, что город был захвачен врагами. Сопротивлявшихся жителей убили, а остальных увели в рабство», – отметил Владимир Кузнецов.

Алексей Завойкин в поисках древностей много где побывал. Нашел десятки уникальных экспонатов. Часами ползать по глине с молотком для него увлекательное занятие, потому что каждая находка – непередаваемая радость.

«Раскоп – это всегда такая открытая книга для тех, кто умеет читать этот источник. В то же время такая, которая самому опытному археологу, за плечами которого есть огромный опыт, преподносит такие загадки, такие головоломки, что скучно не бывает», – сказал ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Алексей Завойкин.

Сделать археологический раскоп – работа для аккуратных людей. Надо слой за слоем очистить древний памятник. Даже взятая земля тщательно просеивается. Данные с этого некрополя бесценны. Мелкие фрагменты помогут ученым больше узнать о тех, кто здесь жил.

Археологи говорят, что новые открытия меняют представление о том, что казалось давно изученным. На месте будущей трассы Москва-Казань (под Муромом) исследователи нашли русское село конца 11 века. Огромные усадьбы – по размерам сравнимы с палатами столиц древнерусских княжеств того времени – Владимира, Суздаля, Рязани.

«До этого мы считали, что застройка древнерусских сельских поселений была хаотичной, каждый строился как хотел, организации никакой не было. Здесь мы видим, что это поселения, которые имели четкую структуру. Мы нашли очень много любопытных вещей, которые говорят, что среди обитателей этого поселения были представители элиты, которые занимались управлением», – отметил директор института археологии РАН Николай Макаров.