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21 минуту назад

Как будет выглядеть iPhone 14 Pro с новой системой

Ferra.ru

Графический дизайнер AR7 опубликовал концептуальные рендеры, которые показывают, как iPhone 14 Pro мог бы выглядеть с операционной системой iOS 16.

Как будет выглядеть iPhone 14 Pro с новой системой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Рендеры основаны на имеющейся информации о новых смартфонах Apple. Поэтому у iPhone 14 Pro чётко видны вырезы под фронтальные датчики в виде овалов, а не «чёлки».

Ferra

По слухам, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max станут первыми смартфонами Apple с постоянно включённым дисплеем (Always-On Display) благодаря новой OLED-панели с переменной частотой обновления.

Презентация новинок состоится уже в начале сентября.

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