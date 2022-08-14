Как будет выглядеть iPhone 14 Pro с новой системой

Графический дизайнер AR7 опубликовал концептуальные рендеры, которые показывают, как iPhone 14 Pro мог бы выглядеть с операционной системой iOS 16.

Рендеры основаны на имеющейся информации о новых смартфонах Apple. Поэтому у iPhone 14 Pro чётко видны вырезы под фронтальные датчики в виде овалов, а не «чёлки».

Ferra

По слухам, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max станут первыми смартфонами Apple с постоянно включённым дисплеем (Always-On Display) благодаря новой OLED-панели с переменной частотой обновления.