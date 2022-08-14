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35 минут назад

Илон Маск объяснил необходимость чипирования людей

Lenta.ru

Вживление чипов в мозг человека может помочь людям с ограниченными возможностями. Об этом в статье для китайского журнала China Cyberspace написал основатель Tesla и Neuralink Илон Маск, перевод приводит корреспондент китайского государственного агентства «Синьхуа» Ян Лю.

Илон Маск объяснил необходимость чипирования людей
Фото: ReutersReuters

По словам Маска, нейронные чипы Neuralink на данном этапе помогают в индивидуальном порядке людям, получившим серьезные травмы. В качестве примера он рассказал о попавшем в ДТП на мотоцикле 25-летнем молодом человеке, который теперь не может самостоятельно есть. Бизнесмен объяснил, что в этом случае чип будет запрограммирован на лечение или облегчение черепно-мозговых травм.

Новая технология также может помочь восстановить двигательные функции конечностей людям с травмами позвоночника. Кроме того, ее можно будет использовать для лечения расстройств психики. Чипы также помогут парализованным людям использовать свой мозг для работы с компьютерами и смартфонами.

«С развитием нейрокомпьютерного интерфейса в долгосрочной перспективе эта технология позволит расширить каналы связи между внешним миром и мозгом человека, получить доступ к другим областям мозга и новым нейронным данным», — написал Маск.

Бизнесмен считает, что технологии его компаний помогут достигнуть лучшего будущего для человечества.

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