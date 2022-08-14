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2 часа назад

Ботаники показали, что сухой воздух не заставляет растения испарять больше воды

Газета.Ru

Исследователи из Австралийского национального университета Канберры, Базельского Университета и Университета Джеймса Кука выяснили, что растения могут оптимизировать испарение воды, не снижая при этом интенсивность фотосинтеза. Статья опубликована в журнале Nature Plants.

Ботаники: сухой воздух не заставляет растения испарять больше воды
Фото: PexelsPexels

Листья растений имеют специальные поры (устьица), через которые происходит поглощение необходимого растениям углекислого газа. Но при этом увеличивается испарение воды, чрезвычайно важной для роста растения. Ученые оценили влияние влажности в помещении на влажность воздушного пространства внутри листа и способность растения фотосинтезировать.

Логично было предположить, что при понижении влажности устьица закроются, чтобы уменьшить испарение. Это, в свою очередь, привело бы к падению интенсивности фотосинтеза. Оказалось же, что фотосинтез не прекращался и даже не замедлялся, когда относительная влажность внутри листьев снижалась. Это означает, что скорость потери воды листьями оставалась постоянной при любых условиях, то есть растениям не приходилось закрывать свои устьица.

Авторы работы считают, что растения могут контролировать испарение воды с помощью особых белков — аквапоринов в мембранах клеток внутри листа. Если ученым удастся понять механизм этого, они смогут разработать более устойчивые к засухе культурные растения.

80% веса растений составляет вода, для поддержания жизни им требуется около четырех граммов воды на каждый грамм сухой массы. А для роста на один грамм сухой массы — около 300 граммов воды.

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