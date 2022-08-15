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1 час назад

Самое мощное магнитное поле в мире создали китайские ученые

Мир24иещё 1

Китайские ученые с помощью гибридного магнита создали рекордно мощное стабильное магнитное поле. Эксперимент провели в Китайской академии наук (SHMFF), сообщает Science Alert.

Самое мощное магнитное поле в мире создали китайские ученые
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Магнит создал поле в 45,22 тесла (Тл). Ученые смогли побить рекорд в 45 Тл, установленный Национальной лабораторией высоких магнитных полей (MagLab) в США в 1999 году.

Исследовательские группы MagLab и SHMFF давно работают над проектами собственных гибридных магнитов. Эти устройства использует два разных способа создания магнитного поля: внешнее сверхпроводящее кольцо и внутренний резистивный магнит Биттера.

Каждый способ обладает собственными ограничениями, но их сочетание позволяет добиться мощного магнитного поля при небольшой потребляемой мощности.

«Чтобы достичь более высокого магнитного поля, мы изменили структуру магнита и разработали новые материалы. Процесс производства магнита Биттера также был оптимизирован», – отметил автор исследования, физик Гуанли Куан.

Гибридный магнит потреблял мощность в 29,6 мегаватт, что является важным достижением. В американском эксперименте 1999 года устройство потребовало 30 мегаватт.

Ученые подчеркнули, что их рекорд будет иметь большое значение для будущих материаловедческих исследований.

Ранее сообщалось, что создан сверхточный алмазный датчик для измерения магнитных полей. Ученые использовали квантовые дефекты в алмазе.

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