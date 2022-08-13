Ученые превратили живых пчел в управляемых разведчиков

Инженеры из Пекинского технологического института, Университета Циньхуа и Китайской Академии сельскохозяйственных наук показали, что стимуляция определенных зон мозга с помощью имплантированных электродов позволяет точно управлять полетом медоносной пчелы. Работа опубликована в журнале Cyborg and Bionic Systems.

Фото: Beijing Institute of Technology Press Co., LTD Beijing Institute of Technology Press Co., LTD

Авторы работы показали эффективность импульсной электрической стимуляции оптических долей мозга медоносной пчелы для управления ее полетом. Инженеры также исследовали эффективность различных параметров стимуляции. Оптимизировав их, они смогли добиться успешного управления полетом в среднем 87% случаев, если пчела была обездвижена полностью и в 50% случаев, если ей оставляли возможность ползать. Эффективность рулевого управления ученые проверяли в специальной системе магнитной левитации.

Из пчел и других насекомых уже давно пытаются сделать управляемых киборгов. По сравнению с искусственными микросамолетами они демонстрируют исключительное превосходство: могут скрываться, адаптироваться к неструктурированной среде, имеют низкое энергопотребление и уже готовые сенсоры для большинства раздражителей. Медоносные пчелы могут развивать скорость полета до 20-40 км/ч, что эквивалентно скорости автобуса. Чтобы воспользоваться всеми их преимуществами, необходима высокоэффективная и надежная система управления полетом.