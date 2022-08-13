Производитель одежды в США потерял из-за хакеров $100 млн

Производитель одежды Hanesbrands отчитался о том, что из-за хакерской атаки в мае компания потеряла около $100 млн. Сообщение об этом появилось на сайте издания PC Mag.

Отмечается, что обозначенная сумма – это не выкуп, который компания заплатила хакерам, а ущерб от простоя. Из-за атаки, которая была зарегистрирована 24 мая, Hanesbrands на три недели потеряла возможность закупать расходники и выполнять принятые заказы. Из-за инцидента были нарушены все логистические цепочки производителя.