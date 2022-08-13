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7 минут назад

Производитель одежды Hanesbrands потерял из-за хакеров-вымогателей $100 млн

Газета.Ruиещё 2

Производитель одежды Hanesbrands отчитался о том, что из-за хакерской атаки в мае компания потеряла около $100 млн. Сообщение об этом появилось на сайте издания PC Mag.

Производитель одежды в США потерял из-за хакеров $100 млн
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что обозначенная сумма – это не выкуп, который компания заплатила хакерам, а ущерб от простоя. Из-за атаки, которая была зарегистрирована 24 мая, Hanesbrands на три недели потеряла возможность закупать расходники и выполнять принятые заказы. Из-за инцидента были нарушены все логистические цепочки производителя.

До сих пор остается неясным, какая группа хакеров-вымогателей напала на Hanesbrands и платила ли компания злоумышленникам выкуп. Известно только то, что производителю одежды пришлось потратить около $15 млн на восстановление работы своей логистики.

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